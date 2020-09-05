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    Матч «Динамо» Брянск — «Спартак-2» отменен

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    Матч 7-го тура первенства ФНЛ «Динамо» Брянск — «Спартак-2» отменен, сообщает пресс-служба турнира.

    Стадион в Брянске
    Стадион в Брянске

    Встреча отменена в связи с тем, что значительная часть футболистов брянской команды сдала положительные тесты на коронавирус.

    Решение о судьбе матча примет Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

    «Все нормально. Наши ребята не контактировали с игроками брянского клуба, все уже едут домой. У болельщиков тоже уже никаких проблем, они спокойно возвращаются.

    Это несчастный случай. Пока неизвестно, будет ли перенос. Этот вопрос будет решать соответствующие службы», — сказал Газизов в интервью «Спорт-Экспрессу».

    Матч должен был состояться 5 сентября и начаться в 17:00 по московскому времени. 0

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