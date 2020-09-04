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    Алексей Миранчук: Хочу развиваться и стать неотъемлемой частью «Аталанты»

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    Бывший игрок «Локомотива», а ныне полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук дал первое интервью после перехода.

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    «Конечно, счастлив, что все окончательно состоялось. Я рад быть здесь. Все прекрасно знают, что "Аталанта" — одна из лучших и интересных команды Европы. Последние годы я за ней в Лиге чемпионов, смотрел за игрой. Хочу развиваться, стать неотъемлемой частью клуба, развиваться с ним и добиваться титулов.

    Я следил за "Аталантой" в Лиге чемпионов, потому что она продвинулась очень далеко. Как и все, я влюбился в эту команду и в их атакующий стиль игры, которые доставляет удовольствие.

    Я не люблю описывать свой стиль игры, потому что мое дело за малым — это играть хорошо на поле и показывать хорошую игру. А оценивать ее будут прессы и другие люди.

    В России очень любят итальянскую лигу, здесь много отличных и звездных игроков. Думаю, что это отличный вариант. Сбылась моя мечта — играть в хорошем европейском чемпионате. Хочется освоиться и приносить пользу клубу.

    Счастлив поработать с мистером Гасперини. Уверен, что вырасту как игрок и буду помогать команде, прислушиваясь к его требованиям», — приводит интервью россиянина YouTube-канал «Аталанты». 0

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