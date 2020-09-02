Полузащитник «Крыльев Советов» перешел в «Сочи»

Полузащитникперешел в сообщается на официальном сайте самарского клуба.

«Барсы» воспользовались опцией в контракте, в которой была прописана сумма отступных.

Отмечается, что важным фактором при переходе 20-летнего Пруцева в «Сочи» стало желание самого футболиста играть именно за этот клуб.

«Несмотря на то, что я провел в "Крыльях" не так много времени, отмечу, что в Самаре у нас за короткий срок сложился хороший коллектив. "Крылья Советов" — большой клуб, здесь есть все условия для того, чтобы решать серьезные задачи. Хочу пожелать команде удачи и возвращения в РПЛ по окончании этого сезона.

Я принял решение продолжить свою карьеру в "Сочи" в своем родном Краснодарском крае. Это мой выбор, и я благодарен "Крыльям" за то, что они пошли мне навстречу», — заявил футболист.

Хавбек перешел в «Крылья Советов» 31 июля 2020 года из «Чертаново». Он провел за команду шесть матчей в ФНЛ и одну встречу в Кубке России. 0