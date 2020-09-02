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    Фукс: Марио Фернандес очень сильно смотивировал к переходу в ЦСКА

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    Защитник ЦСКА Бруно Фукс рассказал, почему выбрал московский клуб в качестве продолжения карьеры.

    Бруно Фукс
    Бруно Фукс

    Напомним, что бразильский игрок перешел в стан армейцев из «Интернасионала» за 8 миллионов евро. В дебютном матче за ЦСКА защитник получил повреждение мягких тканей правого бедра.

    «Мне сразу рассказали, что представляет из себя клуб, какие цели он ставит и чего хочет добиться.

    И поскольку я по своему духу победитель и всегда хочу побеждать, мне это все очень подошло, поэтому я уверен, что сделал правильный выбор.

    Первая мысль, когда я подумал о России — это, конечно же, холод. Далее я стал читать о Москве и связался с Марио Фернандесом. Мы долго с ним обо всем переписывались, и затем я был в ожидании.

    Я был воодушевлен и вдохновлен возможным трансфером. И слава богу, все получилось. Теперь я стою в этой красно-синей футболке — смотрите, как она мне идет.

    Без сомнения, Марио меня очень сильно смотивировал и подтолкнул к этому переходу. Тот, факт, что он уже 8 лет в команде, говорит о многом.

    Так что можно сказать, что его советы очень сильно поспособствовали моему переходу.

    Я уже переключился и забыл красно-белые цвета! Та футболка, в которой я сейчас стою, мне очень нравится. Я себя уже ассоциирую с красно-синими цветами. Я красно-синий!

    Я только здесь забыл красно-белые цвета, потому что это цвета наших соперников. Всю жизнь я буду помнить "Интернасионал" и буду благодарен ему», — сказал Фукс в интервью ЦСКА ТВ. 0

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