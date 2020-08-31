Малиновский отрицает информацию об уходе из «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты»прокомментировал появившиеся слухи, согласно которым клуб продаст его этим летом.

Ранее стало известно, что «Аталанта» пополнила состав российским полузащитником Алексеем Миранчуком.

«Когда какие-то трансферы происходят, они любят тишину. Когда много шумихи, то все идет долго и трансфер может не состояться. Когда больше информации, все идет сложнее.

"Аталанта" серьезно готовится к сезону. Будут приобретения. Клуб намерен сохранить всех футболистов, не хочет никого продавать.

Это не соответствует действительности. Таких разговоров даже не было. Это в интернете кто-то написал. Не более чем слухи», — сказал Малиновский в эфире канала «Футбол 1». 0