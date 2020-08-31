«Милан» продлил контракт с Ибрагимовичем

Итальянскийобъявил о продлении контракта с нападающим

38-летний шведский футболист будет выступать за «россонери» до 30 июня 2021 года. Сообщалось, что по новому соглашению игрок получит 7 миллионов евро.

Напомним, Ибрагимович перешел в «Милан» в январе нынешнего года. Ранее он выступал за клуб с августа 2010-го до июля 2012 года.

В минувшем сезоне швед провел за итальянцев 20 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

0