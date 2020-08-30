Первушин: Есть у «Тамбова» болезнь пропускать в концовках

Команда упустила победу над «Рубином», пропустив на 90-й минуте.
«Начало игры было за "Рубином". Они могли забивать, у них были моменты. Затем мы выровняли игру, забили гол, был контроль мяча.
Во втором тайме сыграли на удержание счета, заменами взвинтили темп. Забили гол, но в концовке отдали фланги соперникам и не справились с Джордже Деспотовичем.
Есть у нас болезнь пропускать в концовках. Избавиться от этой болезни не удалось.
Если бы мне сказали до игры, что мы сыграем вничью, я был бы рад. А по тому, как складывался матч, есть разочарование от результата. Каждое очко на вес золота, так что мы потеряли сегодня два очка.
Ждем перерыв. Нужно перезагрузиться. В таком графике тяжело идти. Нужно доукомплектоваться и поработать. У нас есть команда, но не хватает немножечко», — цитирует пресс-конференцию Первушина официальный сайт «Тамбова».
После шести туров «Тамбов» занимает 14-е место, набрав четыре. 0