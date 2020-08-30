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    Медведев: В «Зените» пока новичков нет, но трансферное окно открыто

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб из Санкт-Петербурга ждет усиление.

    Александр Медведев
    Александр Медведев

    «Усиление в игре точно будет, у нас пока новичков нет, но трансферное окно открыто. Какие позиции (будут усилены)? Это тайна», — цитирует Медведева «РИА Новости».

    Напомним, что в воскресенье «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0).

    «Мы играли с сильными мотивированными соперниками — "Динамо" и "Локомотивом".

    Даже несмотря на то, что "Локомотив" потерял Алексея Миранчука, Дмитрия Баринова и Гжегожа Крыховяка, это техничная команда, хорошо организованная.

    Сегодня в игре было мало ударов по воротам с нашей стороны. Надеюсь, после перерыва команда будет более энергична.

    Большую часть второго тайма команда доминировала, но не хватило остроты в атаке», — добавил генеральный директор «Зенита».

    После этой игры сине-бело-голубые набрали 13 очков и остались на втором месте в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему в чемпионате «Спартаку» одно очко.

    В следующем туре команда из Санкт-Петербурга на своем поле примет «Арсенал». 0

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