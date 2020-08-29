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    Подпалый: Удаление Лесового? Это обычное поведение футболиста, когда судья не прав

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    Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Подпалый подвел итог поражения от «Спартака» (1:2) в матче 6-го тура РПЛ.

    Сергей Подпалый
    Сергей Подпалый

    Туляки в первом тайме остались в меньшинстве после удаления Даниила Лесового.

    «Не удалось взять очки. Мы играли в меньшинстве, поэтому не смогли удержать счет.

    Лесовой был удален, я считаю, что судья неправильно рассудил этот момент, мяч ушел от Крала. Это обычное поведение футболиста, когда судья не прав.

    Мы подготовились и разбирали игру "Спартака". Где-то нам удавалось сдерживать, но в итоге не получилось удержать очки.

    Не видел момент с красной Лесового. Если он замахнулся рукой, возможно, этот момент подлежит разбору», — сказал Подпалый Sport24. 0

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