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    Влашич: Как только ЦСКА одержит одну победу, все наладится

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    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о нынешней форме московского клуба.

    Никола Влашич
    Никола Влашич

    ЦСКА идет на 9-м месте в таблице, набрав 7 очков. В трех последних матчах армейцы набрали лишь 1 очко из 9 возможных.

    «На сегодняшний день я игрок ЦСКА и на 100 процентов сконцентрирован на том, чтобы помочь нашей команде выступить как можно лучше.

    ЦСКА нужна одна победа. Как только мы ее одержим, все наладится. Вспомните прошлый сезон. Долго не могли выиграть, но как только пришла победа над "Спартаком", дела сразу же пошли намного лучше.

    Приложим все усилия, чтобы порадовать наших болельщиков!» — сказал Влашич Bobsoccer.

    В текущем сезоне РПЛ Влашич принял участие в 3 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. 0

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