Источник: «Аталанта» подпишет с Миранчуком контракт на пять лет

Полузащитник «Локомотива»близок к переходу в, утверждает журналист Николо Скира.

По информации источника, «Аталанта» готовит для Миранчука контракт на пять лет.

Клуб из Бергамо заплатит московской команде 15 миллионов евро за трансфер 24-летнего футболиста.

В текущем сезоне россиянин провел 5 матчей за «Локомотив», забил два гола и сделал три результативные передачи.

Его контракт с железнодорожниками действует до 30 июня 2021 года.

