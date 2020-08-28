Матич завершил карьеру в сборной Сербии — СМИ

Полузащитникпринял решение завершить карьеру в сборной, сообщает informer.rs.

Как передает источник, 32-летний футболист уже сообщал Футбольному союзу Сербии, что больше не будет выступать за национальную команду.

Тренерский штаб сборной Сербии надеется, что хавбек изменит свое решение. Матич был включен в заявку команды на предстоящие матчи в рамках Лиги наций с Россией и Турцией.

Отмечается, что руководство федерации предложило Матичу уйти из команды после чемпионата Европы, если сборная Сербии сможет отобраться в финальную часть турнира, которая запланирована на лето 2021 года.

Матич дебютировал в составе национальной команды в 2008 году. В общей сложности полузащитник провел за сборную Сербии 48 матчей, в которых забил два мяча. 0