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    Матич завершил карьеру в сборной Сербии — СМИ

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич принял решение завершить карьеру в сборной Сербии, сообщает informer.rs.

    Неманья Матич
    Неманья Матич

    Как передает источник, 32-летний футболист уже сообщал Футбольному союзу Сербии, что больше не будет выступать за национальную команду.

    Тренерский штаб сборной Сербии надеется, что хавбек изменит свое решение. Матич был включен в заявку команды на предстоящие матчи в рамках Лиги наций с Россией и Турцией.

    Отмечается, что руководство федерации предложило Матичу уйти из команды после чемпионата Европы, если сборная Сербии сможет отобраться в финальную часть турнира, которая запланирована на лето 2021 года.

    Матич дебютировал в составе национальной команды в 2008 году. В общей сложности полузащитник провел за сборную Сербии 48 матчей, в которых забил два мяча. 0

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