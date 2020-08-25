Саутгейт исключил Магуайра из состава сборной Англии

Капитан «Манчестер Юнайтед»не сыграет за сборную Англии в стартовых матчах Лиги наций против команд Исландии (5 сентября) и Дании (8 сентября).

Главный тренер английской команды Гарет Саутгейт исключил защитника из состава после того, как греческий суд признал Магуайра виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах, сопротивлении аресту и попытках дать взятку, приговорив капитана «МЮ» к 21 месяцу и 10 дням тюрьмы условно.

Отметим, что Магуайр был включен в первоначальную заявку сборной Англии на игры против Исландии и Дании, которая была опубликована ранее 25 августа.

«В свете событий этого вечера я могу подтвердить, что отозвал Гарри Магуайра из сборной Англии на матчи против Исландии и Дании.

Как я уже говорил, я оставлял за собой право пересмотреть заявку. Я поговорил с "Манчестер Юнайтед" и игроком и принял решение в интересах всех сторон», — цитирует Саутгейта официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.

Итоговая заявка команды Саутгейта на гостевые матчи против Исландии и Дании теперь включает 23 игроков. 0