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    Саутгейт исключил Магуайра из состава сборной Англии

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    Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не сыграет за сборную Англии в стартовых матчах Лиги наций против команд Исландии (5 сентября) и Дании (8 сентября).

    Гарри Магуайр
    Гарри Магуайр

    Главный тренер английской команды Гарет Саутгейт исключил защитника из состава после того, как греческий суд признал Магуайра виновным в нападении при отягчающих обстоятельствах, сопротивлении аресту и попытках дать взятку, приговорив капитана «МЮ» к 21 месяцу и 10 дням тюрьмы условно.

    Отметим, что Магуайр был включен в первоначальную заявку сборной Англии на игры против Исландии и Дании, которая была опубликована ранее 25 августа.

    «В свете событий этого вечера я могу подтвердить, что отозвал Гарри Магуайра из сборной Англии на матчи против Исландии и Дании.

    Как я уже говорил, я оставлял за собой право пересмотреть заявку. Я поговорил с "Манчестер Юнайтед" и игроком и принял решение в интересах всех сторон», — цитирует Саутгейта официальный сайт Футбольной ассоциации Англии.

    Итоговая заявка команды Саутгейта на гостевые матчи против Исландии и Дании теперь включает 23 игроков. 0

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