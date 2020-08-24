Коман: Мне немного грустно за ПСЖ

Полузащитникподелился эмоциями от финального матча Лиги чемпионов сезона-2019/2020.

«Это необыкновенно, это великое счастье. Мне немного грустно за ПСЖ, у них было необыкновенное путешествие, и мы должны уважать то, что сделал ПСЖ. Мы старались держать их под прессингом, и они играли в основном на контратаках.

Мы не пропустили ни одного гола, и это было самое главное. ПСЖ провёл отличную игру, но и мы тоже. Это был отличный финал», — приводит слова французского футболиста официальный сайт УЕФА.

23 августа в финале Лиги чемпионов «Бавария» переиграла ПСЖ (1:0), став шестикратным обладателем трофея. Коман забил единственный мяч и был признан лучшим игроком матча. Заметим, что с 2005 по 2014 год он тренировался в системе парижан. 0