Экс-защитник «Баварии» стал игроком «Олимпиакоса»

Минувший сезон 34-летний бразилец провел во «Фламенго». В общей сложности он провел за команду 39 матчей, отметившись восемью ассистами.
В сезоне 2018/2019 он стал обладателем Кубка Либертадорес.
Ранее защитник выступал за «Баварию», «Шальке» и «Дженоа». Он является семикратным чемпионом Германии, трехкратным обладателем Кубка Германии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и Суперкубка Европы.
Ραφίνια καλώς όρισες, στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos @R13_official! 🔴⚪#Olympiacos #Transfer #Welcome #Rafinha #WelcomeRafinha #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/SY1KDLdIll— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) August 23, 2020