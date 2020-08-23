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    УЕФА может сохранить формат «финала восьми» в еврокубках

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    Президент УЕФА Александр Чеферин не исключил, что организация сохранит «финал восьми», который использовался для завершения прерванных пандемией сезонов Лиги чемпионов и Лиги Европы.

    Александр Чеферин
    Александр Чеферин

    «Должен сказать, что эта система противостояния из одного матча кажется мне более интересной, чем система с двумя матчами.

    "Финал восьми" — одна из интересных вещей, которые принесла пандемия. Нам пришлось создать такой формат. Были вынуждены так играть, но в итоге мы получили очень интересную систему.

    Сейчас довольно сложно втиснуть "финал восьми" в календарь. Но мы увидели, что людям нужны захватывающие матчи. В одном матче Лиги чемпионов или Лиги Европы любой может победить. Так что в будущем нужно подумать об этом. Полагаю, в сентябре или октябре мы всерьез обсудим это.

    Даже если мы получим меньше матчей, их ценность может вырасти, если продвигать их должным образом. Мои друзья из мира футбола и не только звонят мне и пишут. Все они в восторге от такого формата. В нем не так много тактики.

    В течение недели турнир находится в центре внимания всего мира, и это может стать фантастикой, но посмотрим. Календарь очень плотный, футболисты играют почти 365 дней в году. Нужно подумать, как реализовать идею, если решимся.

    Но опять же, думаю, это интересный формат, о котором мы раньше не думали, а теперь он засел у нас в голове. Так что начнем обсуждать его, когда встретимся», — цитирует Чеферина AP.

    Финал Лиги чемпионов сезона 2019/20 пройдет 23 августа в Лиссабоне и начнется в 22:00 мск. Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Пари Сен-Жермен» — «Бавария». 0

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