«Бенфика» не будет подписывать Кавани

не будет подписывать форварда. Об этом заявил спортивный директор «орлов»

«Все знают, что "Бенфика" интересовалась им, сделала предложение, но этот мяч больше не на нашей стороне. Мы закончили свое участие в переговорах. Мы приложили все усилия, чтобы достучаться до игрока, но это было невозможно», — приводит слова португальца Goal.com.

Кавани ушел из ПСЖ в июле этого года и стал свободным агентом. К 33-летнему форварду проявляли интерес некоторые европейские клубы, но конкретных действий в этом направлении пока что ни один не предпринял.

В 22 играх прошлого сезона игрок отметился семью голами и тремя ассистами. 0