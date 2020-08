«Ньюкасл» продлил контракт с 20-летним хавбеком

Полузащитникзаключил сновый контракт, сообщает пресс-служба «сорок».

Соглашение 20-летнего англичанина рассчитано на два года.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что хавбек может покинуть команду на правах свободного агента этим летом, сообщалось, что им интересуются несколько команд чемпионата Италии.

🤝 He's here to stay!#NUFC are delighted to confirm that @mattylobby48 has signed a new deal with the club. ⚫️⚪️