«Ньюкасл» продлил контракт с 20-летним хавбеком

Мэтти Лонгстафф
globallookpress.com
Соглашение 20-летнего англичанина рассчитано на два года.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что хавбек может покинуть команду на правах свободного агента этим летом, сообщалось, что им интересуются несколько команд чемпионата Италии.
🤝 He's here to stay!#NUFC are delighted to confirm that @mattylobby48 has signed a new deal with the club. ⚫️⚪️— Newcastle United FC (@NUFC) August 22, 2020
В минувшем розыгрыше чемпионата Англии хавбек провел 10 матчей и забил в них два гола.