СМИ: «Лидс» согласовал новый контракт с главным тренером

в ближайшее время продлит соглашение с главным тренером

Как сообщает журналист Николо Скира, 65-летний аргентинец согласовал с руководством «павлинов» условия нового контракта, который будет рассчитан еще на один сезон.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Лидс» под руководством Бьелсы вернулся в АПЛ спустя 16 лет.

Done deal! Marcelo #Bielsa will stay at #Leeds. He agreed personal terms with President Andrea Radrizzani to extend his contract for another year. #transfers #LUFC https://t.co/8OtwW2JL78