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    Восемь дебютантов вызваны в сборную Испании по футболу

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    Стал известен состав сборной Испании на предстоящие матчи Лиги наций, сообщает официальный Twitter «фурии рохи».

    Ансу Фати
    Ансу Фати

    3 сентября испанцы сыграют с Германией, а 6 сентября — с Украиной.

    Вратари: Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Кепа Аррисабалага («Челси»), Унаи Симон («Атлетик»).

    Защитники: Хесус Навас («Севилья»), Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Серхио Регилон (все — «Реал»), Пау Торрес («Вильярреал»), Диего Льоренте («Реал Сосьедад»), Хосе Луис Гайя («Валенсия»), Эрик Гарсия («Манчестер Сити»).

    Полузащитники: Фабиан Руис («Наполи»), Тиаго Алькантара («Бавария»), Серджи Бускетс («Барселона»), Родри («Манчестер Сити»), Микель Мерино («Реал Сосьедад»), Дани Ольмо («РБ Лейпциг»), Оскар Родригес («Реал»).

    Нападающие: Родриго («Валенсия»), Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»), Адама Траоре («Вулверхэмптон»), Марко Асенсио («Реал»), Ансу Фати («Барселона»), Ферран Торрес («Манчестер Сити»).

    Отметим, что Унаи Симон, Серхио Регилон, Эрик Гарсия, Микель Мерино, Оскар Родригес, Адама Траоре, Ансу Фати и Ферран Торрес являются дебютантами сборной Испании. 0

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