Нойер: В начале матча «Баварии» немного повезло

Вратарьпрокомментировал победу над(3:0) в полуфинале Лиги чемпионов.

«Нам повезло, что мы не пропустили в начале матча, но после этого мы показали свой уровень. Мы старались оказывать давление на "Лион" и создали несколько хороших моментов. У Гнабри получился отличный удар тогда, когда это было необходимо.

Мы рады, что вышли в финал, где сыграем с "ПСЖ". Мы усердно работали, чтобы вновь добраться до финала, и, естественно, теперь хотим победить», — цитирует Нойера пресс-служба УЕФА.

В финале турнира «Бавария» сыграет с ПСЖ. Встреча состоится 23 августа в Лиссабоне. 0