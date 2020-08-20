​Кокорин может дебютировать за «Спартак» только осенью

Нападающийникак не может залечить мышечную травму. На восстановление форварду понадобилось дополнительное время, плюс ему нужно будет набрать форму.

Вероятно, Кокорин пропустит матчи против «Локомотива», «Ротора» и «Арсенала». Полноценное возвращение футболиста в строй ожидается уже в сентябре — после международной паузы на матчи сборных, сообщает «Чемпионат».

Таким образом, он рискует пропустить встречи Тинькофф РПЛ против «Локомотива», «Ротора» и «Арсенала». Ранее он из-за травмы икроножной мышцы не принял участия в первых трех турах чемпионата России.

Напомним, что 29-летний Кокорин перешел в «Спартак» в летнее трансферное окно из петербургского «Зенита» на правах свободного агента. Форвард подписал контракт с московским клубом до лета 2023 года. 0