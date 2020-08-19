Руди Гарсия: У «Баварии» нет слабых сторон, но ни одна команда не идеальна

Главный тренерподелился ожиданиями от полуфинального матча Лиги чемпионов против

«Мы знаем, против кого нам предстоит играть. У них нет слабых сторон, но ни одна команда не является идеальной. Если нам удастся показать свою игру, комбинировать при владении мячом, то в этом случае мы сможем чего-нибудь достигнуть.

Речь не идет исключительно об обороне. Мы должны верить в себя, ведь мы знаем, что мы можем доставить хлопот нашим соперникам. Мы — аутсайдеры, но и у нас есть возможности выйти в финал. Именно это мы и хотим сделать», — цитирует Гарсию официальный сайт «Баварии».

Матч «Лион» — «Бавария» пройде в Португалии сегодня, 19 августа. 0