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    Руди Гарсия: У «Баварии» нет слабых сторон, но ни одна команда не идеальна

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    Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии».

    Руди Гарсия
    Руди Гарсия

    «Мы знаем, против кого нам предстоит играть. У них нет слабых сторон, но ни одна команда не является идеальной. Если нам удастся показать свою игру, комбинировать при владении мячом, то в этом случае мы сможем чего-нибудь достигнуть.

    Речь не идет исключительно об обороне. Мы должны верить в себя, ведь мы знаем, что мы можем доставить хлопот нашим соперникам. Мы — аутсайдеры, но и у нас есть возможности выйти в финал. Именно это мы и хотим сделать», — цитирует Гарсию официальный сайт «Баварии».

    Матч «Лион» — «Бавария» пройде в Португалии сегодня, 19 августа. 0

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