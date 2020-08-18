«Лейпциг» — ПСЖ: счет матча 0:3, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче был открыт на 13-й минуте. Ди Мария исполнил подачу со штрафного с левого фланга атаки в район вратарской, где Маркиньос сыграл на опережение и ударом головой отправил мяч в дальний верхний угол ворот.
На 42-й минуте голкипер «Быков» Гулачи грубо ошибся с передачей от своих ворот. В результате Неймар классным пасом вывел один на один Ди Марию и Анхель уверенно пробил в угол ворот.
А на 56-й минуте Ди Мария исполнил подачу с левого фланга атаки во вратарскую «Лейпцига», где Хуан Бернат ударом головой не промахнулся.
В финале турнира подопечные Томаса Тухеля сыграют с победителем пары «Бавария» — «Лион».
Лига чемпионов. 1/2 финала
«РБ Лейпциг» (Германия) — «ПСЖ» (Франция) — 0:3 (0:2)
Голы: Маркиньюс, 13 (0:1). Ди Мария, 42 (0:2). Бернат, 56 (0:3)«РБ Лейпциг» (Германия): Гулачи, Клостерманн (Орбан, 83), Упамекано, Мукьеле, Анхелиньо, Кампль (Адамс, 64), Забитцер, Лаймер (Хальстенберг, 62), Нкунку (Форсберг, 46), Ольмо (Шик, 46), Поульсен«ПСЖ» (Франция): Рико, Тиагу Силва, Бернат, Маркиньюс, Кимпембе, Керер, Эррера (Дракслер, 83), Паредес (Верратти, 83), Ди Мария (Сарабия, 87), Неймар, Мбаппе (Шупо-Мотинг, 86)Предупреждения: Кимпембе, 45+3. Лаймер, 61. Хальстенберг, 79. Поульсен, 79