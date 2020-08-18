«Лейпциг» — ПСЖ: счет матча 0:3, обзор голов

В полуфинальном матче Лиги чемпионоводержал домашнюю победу надсо счетом 3:0.

Счет в матче был открыт на 13-й минуте. Ди Мария исполнил подачу со штрафного с левого фланга атаки в район вратарской, где Маркиньос сыграл на опережение и ударом головой отправил мяч в дальний верхний угол ворот.

На 42-й минуте голкипер «Быков» Гулачи грубо ошибся с передачей от своих ворот. В результате Неймар классным пасом вывел один на один Ди Марию и Анхель уверенно пробил в угол ворот.

А на 56-й минуте Ди Мария исполнил подачу с левого фланга атаки во вратарскую «Лейпцига», где Хуан Бернат ударом головой не промахнулся.

В финале турнира подопечные Томаса Тухеля сыграют с победителем пары «Бавария» — «Лион».