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    Гнабри: Победа в Лиге чемпионов стала бы прекрасным завершением сезона

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    Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри поделился ожиданиями от полуфинальной встречи Лиги чемпионов с «Лионом».

    Серж Гнабри
    Серж Гнабри

    «Это определенно будет непростая игра. Они смогли обыграть такие команды, как "Ювентуса" и "Манчестер Сити".

    Мы должны быть сосредоточены с первых минут и провести хороший матч.

    Конечно, победа в Лиге чемпионов стала бы прекрасным завершением сезона. Это отличный стимул, мы хотим достичь поставленной цели», — цитирует Гнабри клубная пресс-служба мюнхенцев.

    Полуфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Лион» состоится 19 августа на стадионе «Жозе Алваладе». Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. 0

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