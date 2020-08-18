Гнабри: Победа в Лиге чемпионов стала бы прекрасным завершением сезона

Полузащитник «Баварии»поделился ожиданиями от полуфинальной встречи Лиги чемпионов с

«Это определенно будет непростая игра. Они смогли обыграть такие команды, как "Ювентуса" и "Манчестер Сити".

Мы должны быть сосредоточены с первых минут и провести хороший матч.

Конечно, победа в Лиге чемпионов стала бы прекрасным завершением сезона. Это отличный стимул, мы хотим достичь поставленной цели», — цитирует Гнабри клубная пресс-служба мюнхенцев.

Полуфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Лион» состоится 19 августа на стадионе «Жозе Алваладе». Начало встречи — в 22:00 по московскому времени. 0