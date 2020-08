Бригада арбитров из Голландии во главе сбудет обслуживать финальный матч Лиги Европы.

Помогать Маккели будут лайнсмены Марко Дикс и Хессель Стегстра, ассистент главного арбитра — грек Анастасиос Сидирополус.

За работу системы VAR отвечает Йохем Кампхюйс, ассистировать ему будут Кевин Блум и поляк Павел Гиль.

Напомним, что встреча состоится 21 августа в Кельне, за трофей будут бороться «Севилья» и «Интера».

🇳🇱 Dutchman Danny Makkelie will take charge of Friday’s #UELfinal in Cologne.