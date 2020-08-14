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    Сауль: План «Атлетико» на игру не воплотился в жизнь

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    Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес высказался о поражение от «РБ Лейпциг» (1:2) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    Сауль Ньигес
    Сауль Ньигес

    «Мы знали, чего ожидать, но наш план на игру не воплотился в жизнь. Они были лучше во многих отношениях: заставляли нас сомневаться в себе при розыгрыше мяча от своих ворот, заставляли отступать, когда мы владели мячом.

    Нужно поздравить соперников с тем, как они сыграли, но мы тоже виноваты. Игроки вроде меня должны знать, как быстрее читать игру и помогать команде, но этого не было», — цитирует Сауля пресс-служба УЕФА.

    В полуфинале «РБ Лейпциг» сыграет с ПСЖ. Матч пройдет 18 августа в Лиссабоне. 0

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