Сауль: План «Атлетико» на игру не воплотился в жизнь

Полузащитниквысказался о поражение от(1:2) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Мы знали, чего ожидать, но наш план на игру не воплотился в жизнь. Они были лучше во многих отношениях: заставляли нас сомневаться в себе при розыгрыше мяча от своих ворот, заставляли отступать, когда мы владели мячом.

Нужно поздравить соперников с тем, как они сыграли, но мы тоже виноваты. Игроки вроде меня должны знать, как быстрее читать игру и помогать команде, но этого не было», — цитирует Сауля пресс-служба УЕФА.

В полуфинале «РБ Лейпциг» сыграет с ПСЖ. Матч пройдет 18 августа в Лиссабоне. 0