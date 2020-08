В Кубке Англии не будет переигровок в сезоне-2020/21

Кубок Англии в сезоне-2020/21 состоится без переигровок. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии (FA).

С целью облегчения календаря на фоне пандемии коронавируса FA приняла решение отказаться от переигровок в случае ничейного результата в основное время матча.

Кубок Англии стартует 1 сентября с дополнительного предварительного раунда, финал турнира пройдет 21 мая 2021 года. Также сообщается, что полуфиналы турнира в сезоне-2020/21 будут состоять не из двух, а из одного матча.

Действующим обладателем трофея является лондонский «Арсенал», который 1 августа в финале обыграл «Челси» — 2:1.

