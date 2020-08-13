«Байер» продлил контракт с полузащитником

продлил контракт с полузащитником сборной Германии

Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, соглашение с 30-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2023 года.

«Мы очень рады, что договорились с Каримом о продлении сотрудничества после очень гармоничных переговоров. Беллараби играет в нашем клубе с 2011 года, с тех пор он стал одним из лучших игроков Бундеслиги на своей позиции. Когда Карим показывает свой скоростной футбол, он становится одним из тех, кто делает разницу на поле», — сказал спортивный директор «Байера» Руди Феллер.

Беллараби провел за «Байер» 229 матчей, забил 50 голов и сделал 59 результативных передач. 0