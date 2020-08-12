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    «Торпедо» упустило победу над «Акроном», «Факел» проиграл «Балтике»

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    Московское «Торпедо» на своем поле не сумело обыграть «Акрон» в матче 3-го тура Олимп-Первенства ФНЛ, сыграв вничью со счетом 1:1.

    «Торпедо» — «Акрон»
    «Торпедо» — «Акрон»

    На 72-й минуте матча полузащитник «Торпедо» Константин Кертанов открыл счет. Однако за четыре минуты до конца основного времени матча хавбек «Акрона» Артур Газданов сравнял результат.

    После трех туров «Торпедо», набрав два очка, занимает 19-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Акрон» (4) — на 11-м месте.

    Олимп — ФНЛ. 3-й тур
    «Торпедо» (Москва) — «Акрон» (Тольятти) — 1:1 (0:0)
    Голы: Кертанов, 72 (1:0). Газданов, 86 (1:1)«Торпедо»: Конюхов, Лях (Евдокимов, 46), Самсонов, Берковский, Нетфуллин, Дворецков, Елисеев (Магаль, 46), Адаев (Гордюшенко, 75), Рязанцев, Сергеев (Калмыков, 57), Лебеденко (Кертанов, 66)«Акрон»: Волков, Дудиков, Верхунов, Елеев (Киряков, 46), Садыков (Газданов, 46), Друковский, Герюгов, Чудин, Малаховский (Яцкий, 62), Вахтеев (Магадиев, 76), Иванников (Титов, 61)Предупреждения: Елеев, 14. Елисеев, 17. Самсонов, 35. Берковский, 41. Чудин, 60

    В еще одной игре дня «Факел» дома проиграл «Балтике» со счетом 0:1.

    Единственный мяч встречи на свой счет записал Аллеф Андраде.

    «Балтика» благодаря этой победе вышла на третье место в таблице ФНЛ, в «Факел» идет на 18-й позиции.

    Олимп — ФНЛ. 3-й тур
    «Факел» (Воронеж) — «Балтика» (Калининград) — 0:1 (0:1)
    Гол: Аллеф, 24«Факел»: Кортнев, Первушин, Брызгалов, Дашаев, Седов (Пухов, 46), Дмитриев (Григорьев, 74), Дроздов, Акбашев, Мастерной, Яковлев, Подбельцев (Разборов, 22)«Балтика»: Бориско, Тишкин, Мещанинов, Кузьмин (Чочиев, 73), Казаев, Альшин, Кашчелан, Дудиев, Макарчук, Шаваев (Маклаков, 80), Аллеф (Маркин, 71)Предупреждения: Дашаев, 1. Акбашев, 25. Разборов, 53. Дмитриев, 56. Макарчук, 90+1. Мастерной, 90+1Удаление: Дудиев, 76 (грубая игра)
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