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    Слуцкий рассчитывает на пожизненную дисквалификацию Иванова

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что судья Сергей Иванов должен быть пожизненно дисквалифицирован по итогам матча первого тура РПЛ против «Локомотива» (0:2).

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    «После матча я связался с голландцем Бьорном Куйперсом — одним из лучших арбитров мира. Могу показать смс. Его мнение по эпизоду с Игнатьевым: "Голкипер не играет в мяч. Совершает фол. Это пенальти и желтая карточка". Еще раз — это говорит один из лучших арбитров Европы и мира. А Иванов мне уверенно заявляет, что это не пенальти, причем он говорит мне это после просмотра видеоповтора.

    Возникает вопрос: кто лучше разбирается, Куйперс или Иванов? Это как спросить, кто лучше тренирует — Гвардиола или я? Соответственно, можно сделать вывод: либо арбитр Иванов вообще не разбирается в правилах футбола, либо он коррумпирован и предвзят. В обоих случаях решение одно — дисквалифицировать его пожизненно, потому что люди столь низкой квалификации или предвзятые судить футбольные матчи не имеют права.

    Отдельно скажу про руководителя судей, Виктора Кашшаи. Мы дозвонились ему через определенных людей. Спросили мнение по эпизоду. И услышали ответ: "Не могу сказать, это пенальти или нет". Что это за ответ?! Человек вообще знает правила футбола? Пенальти либо есть, либо нет. А мы слышим ответ: "Не знаю". Разве так может говорить руководитель судей? Мы думали, приехал европейский специалист, а по сути он ничем не отличается и не готов брать ответственность. Либо просто не знает правил футбола. Еще раз повторю: к нам относятся как к идиотам.

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    • После июльского интервью "Спорт-Экспрессу" я обратил внимание, что судьи перестали давать много желтых карточек, а также нас перестали штрафовать за маски. Но никто никому, как и раньше, не объяснил изменения в правилах. Я прекрасно понимаю, что после всего случившегося ничего хорошего меня не ждет, будет дисквалификация. Я не боюсь говорить то, что вижу и думаю», — цитирует Слуцкого «Спорт-Экспресс». 0

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