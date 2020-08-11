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    Хацкевич: Могли сравнять, но нас наказали за ошибку в центре поля

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    Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в матче 1-го тура РПЛ.

    Александр Хацкевич
    Александр Хацкевич

    «Было неплохо. Атмосфера, накал. Было волнение у ребят. Для многих это была первая игра РПЛ. И сразу с чемпионом.

    И чувство неудовлетворенности в раздевалке радует. Могли сравнять. Но нас наказали за ошибку в центре поля. Это уровень команды соперника.

    Матч показал, что играть можно с любым соперником. У нас в среду-четверг было 14 человек. Те, кто прошли с первого дня сбора. Они заслужили место в составе.

    Мы решили сыграть в три центральных. Гогуа хорошо выглядел в воздухе. Мы три дня наигрывали эту схему. И когда шли забросы на Дзюбу и Азмуна, мы с ними справились.

    Что касается первого гола, сейчас есть VAR. Мы посмотрели момент. Никаких претензий нет. Это опыт. Где-то нужно сыграть более надежно», — передает слова Хацевича Sport24. 0

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