«Интер» — «Байер»: счет матча 2:1, обзор голов

Миланскийодержал победу над леверкузенским(2:1) в матче 1/4 финала Лиги Европы.

Счет в матче на 15-й минуте открыли итальянцы. Лукаку развернулся в штрафной «Байера» и пробил в защитника, мяч отлетел к Барелле, который с линии положил его под дальнюю штангу.

На 21-й минуте Лукаку вновь принял мяч спиной к воротам «Байера» в его штрафной и в борьбе с Тапсобой забил второй гол миланцев.

«Байер» отквитал один мяч на 24-й минуте. Фолланд тонким пасом вывел Хаверца на свидание с Хандановичем, а затем последовал неуверенный удар низом, но мяч попал в ногу вратарю и залетел под перекладину его ворот.

«Интер» вышел в полуфинал Лиги Европы, где встретится с победителем матча между «Шахтером» и «Базель», который состоится 11 августа.