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    «Интер» обыграл «Байер» и вышел в полуфинал Лиги Европы

    «Интер» — «Байер»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Миланский «Интер» одержал победу над леверкузенским «Байером» (2:1) в матче 1/4 финала Лиги Европы.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 15-й минуте открыли итальянцы. Лукаку развернулся в штрафной «Байера» и пробил в защитника, мяч отлетел к Барелле, который с линии положил его под дальнюю штангу.

    На 21-й минуте Лукаку вновь принял мяч спиной к воротам «Байера» в его штрафной и в борьбе с Тапсобой забил второй гол миланцев.

    «Байер» отквитал один мяч на 24-й минуте. Фолланд тонким пасом вывел Хаверца на свидание с Хандановичем, а затем последовал неуверенный удар низом, но мяч попал в ногу вратарю и залетел под перекладину его ворот.

    «Интер» вышел в полуфинал Лиги Европы, где встретится с победителем матча между «Шахтером» и «Базель», который состоится 11 августа.

    Лига Европы. 1/4 финала
    «Интер» — «Байер» — 2:1 (2:1)
    Голы: 1:0 — Барелла (15), 2:0 — Лукаку (21), 2:1 — Хавертц (24)«Интер»: Ханданович, Янг, де Врей, Бастони (Шкриньяр, 84), Д'Амброзио (Мозес, 59), Барелла, Гальярдини (Эриксен, 59), Брозович, Годин, Лукаку, Мартинес (Санчес, 64)«Байер»: Градецки, Та, Тапсоба, Синкгравен (Венделл, 68), Бендер (Бельараби, 85), Хавертц, Паласиос (Бэйли, 59), Баумгартлингер (Амири, 68), Демирбай, Диаби, Фолланд (Аларио, 85)Предупреждения: Д'Амброзио (31), Синкгравен (43), Бендер (48), Эриксен (85), Тапсоба (87), Барелла (90)
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