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    Виллиан попрощался с болельщиками «Челси»

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    Бразильский полузащитник Виллиан написал открытое письмо, в котором обратился к болельщикам «Челси».

    Виллиан
    Виллиан

    Ранее стало известно, что хавбек продолжит карьеру в «Арсенале».

    «Прекрасные семь лет. В августе 2013 года, когда я получил предложение от "Челси", был уверен, что именно здесь мне нужно играть. Сегодня я уверен, что это — лучшее решение. Было много счастливых моментов, не обошлось и без грустных. Были трофеи. Очень насыщенный период.

    Тем не менее, помимо трофеев, я многое узнал о себе. Развивался, стал лучше как игрок и человек. С каждой тренировкой, с каждой игрой, с каждой минутой, проведенной в раздевалке, я учился.

    Благодарен болельщикам "Челси" за то, как тепло они встретили меня на "Стэмфорд Бридж", и за их поддержку на протяжении всего моего времени в клубе.

    Была и критика. Это нормально. Важно, что и привязанность, и критика заставляли меня выкладываться на каждой тренировке, в каждой игре, чтобы постоянно совершенствоваться до самой последней минуты в футболке "Челси"!

    Пришло время двигаться дальше. Я буду скучать по товарищам по команде. Буду скучать по всем сотрудникам клуба, которые относились ко мне как к сыну, и я буду скучать по болельщикам.

    Я ухожу с высоко поднятой головой, со спокойной душой, зная, что я выигрывал здесь и старался изо всех сил, выступая в футболке "Челси"!

    Искренне благодарен всем вам, благословит вас Бог!» — написал Виллиан в своем Twitter. 0

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