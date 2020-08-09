В «Барселоне» надеются на готовность Месси сыграть против «Баварии»

Нападающий «Барселоны»получил травму в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (3:1), сообщает Sport.es.

Аргентинец получил болезненный удар по ноге от защитника Калиду Кулибали. За этот фол арбитр Джюнейт Чакыр назначил пенальти.

Месси продолжил игру, но уже после финального свистка почувствовал боль и воспаление.

В клубе надеются, что нападающий успеет восстановиться к четвертьфинальному поединку Лиги чемпионов против «Баварии». Врачи «сине-гранатовых» уже начали восстановительное лечение на основе противовоспалительных средств.

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» пройдет 14 августа в Лиссабоне. 0