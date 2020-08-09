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    В «Барселоне» надеются на готовность Месси сыграть против «Баварии»

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    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил травму в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (3:1), сообщает Sport.es.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Аргентинец получил болезненный удар по ноге от защитника Калиду Кулибали. За этот фол арбитр Джюнейт Чакыр назначил пенальти.

    Месси продолжил игру, но уже после финального свистка почувствовал боль и воспаление.

    В клубе надеются, что нападающий успеет восстановиться к четвертьфинальному поединку Лиги чемпионов против «Баварии». Врачи «сине-гранатовых» уже начали восстановительное лечение на основе противовоспалительных средств.

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