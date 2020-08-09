Мещеряков отреагировал на скандальное видео с Магкеевым

Председатель совета директоров «Локомотива»прокомментировал скандальное видео, на котором был замечен полузащитник команды

Футболист отправился на вечеринку по случаю дня рождения девушки Владислава Игнатьева. По видео можно сделать вывод, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

«Я первый раз от вас слышу, что некоторые футболисты "Локомотива" были замечены с кальяном и в подвыпившем состоянии. Я не слежу за игроками, это не моя функция.

Есть личная жизнь людей. Все вопросы будут рассматриваться в рамках существующих в клубе процедур и правил», — приводит слова Мещерякова Sport24. 0