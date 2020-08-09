Мещеряков отреагировал на скандальное видео с Магкеевым

Анатолий Мещеряков
ФК «Локомотив»
Футболист отправился на вечеринку по случаю дня рождения девушки Владислава Игнатьева. По видео можно сделать вывод, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.
«Я первый раз от вас слышу, что некоторые футболисты "Локомотива" были замечены с кальяном и в подвыпившем состоянии. Я не слежу за игроками, это не моя функция.
Есть личная жизнь людей. Все вопросы будут рассматриваться в рамках существующих в клубе процедур и правил», — приводит слова Мещерякова Sport24. 0