«Локомотив» продлил контракт с полузащитником

«Локомотив» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником

Новое соглашение «железнодорожников» с 21-летним футболистом рассчитано до 2024 года.

«Очень рад, что мы продлили контракт. Я стал игроком "Локомотива" в 15 лет. За эти годы накопилось много памятных моментов — дебют в молодежной команде, переход в "Казанку", первая тренировка с основой, Кубок, Суперкубок, матчи Лиги чемпионов.

В "Локомотиве" собраны игроки высочайшего уровня. Хочу расти и прогрессировать рядом с ними. Надеюсь, впереди у нас еще много побед», — заявил Магкеев. 0