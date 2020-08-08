«Химки» — ЦСКА: счет матча 0:2, обзор голов

одержал победу надв выездном матче первого тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «Арене Химки», завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

«Армейцы» вышли вперед на 18-й минуте. Иван Обляков прорвался по центру и пробил с дальней дистанции, мяч от ноги Егора Данилкина отскочил к Константину Кучаеву, который подстроился и в касание пробил в нижний угол.

На последней минуте первого тайма «красно-синие» удвоили свое преимущество. Кучаев забежал по левому флангу, дошел до лицевой и прострелил в центр штрафной, где Алан Дзагоев принял мяч и вторым касанием пробил точно в дальний угол.

В следующем туре ЦСКА на своем поле примет «Тамбов» 15 августа. «Химки» днем ранее сыграют в гостях у «Сочи». 0