«Ювентус» — «Лион»: счет матча 2:1, обзор голов

На 10-й минуте в ворота «Юве» был назначен пенальти — Ауар упал на газон в чужой штрафной после столкновения с Бентанкуром.
Мемфис Депай уверенным ударом с точки отправил мяч по центру ворот, тогда как Щенсны бросился в угол.
На 42-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Лиона» — Депай рукой принял на себя удар Пьянича со штрафного.
Криштиану Роналду уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.
А на 60-й минуте Роналду исполнил сумасшедший удар метров с 25-ти и мяч залетел в девятку ворот «Лиона».
Первый матч завершился домашней победой «Лиона» со счетом 1:0, и по сумме двух матчей, за счет гола забитого на чужом поле, в четвертьфинал вышел французский клуб.
В 1/4 финала «Лион» сыграет с «Манчестер Сити».