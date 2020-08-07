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    «Ювентус» победил «Лион», но вылетел из Лиги чемпионов

    «Ювентус» — «Лион»: счет матча 2:1, обзор голов

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    Туринский «Ювентус» одержал победу над «Лионом» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 10-й минуте в ворота «Юве» был назначен пенальти — Ауар упал на газон в чужой штрафной после столкновения с Бентанкуром.

    Мемфис Депай уверенным ударом с точки отправил мяч по центру ворот, тогда как Щенсны бросился в угол.

    На 42-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Лиона» — Депай рукой принял на себя удар Пьянича со штрафного.

    Криштиану Роналду уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

    А на 60-й минуте Роналду исполнил сумасшедший удар метров с 25-ти и мяч залетел в девятку ворот «Лиона».

    Первый матч завершился домашней победой «Лиона» со счетом 1:0, и по сумме двух матчей, за счет гола забитого на чужом поле, в четвертьфинал вышел французский клуб.

    В 1/4 финала «Лион» сыграет с «Манчестер Сити».

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
    «Ювентус» — «Лион» — 2:1 (1:1)
    Голы: 0:1 — Депай (12, пен.), 1:1 — Роналду (43, пен.), 2:1 — Роналду (60)«Ювентус»: Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Рабьо, Куадрадо (Данило, 70), Бентанкур, Пьянич (Рэмзи, 60), Бернардески (Дибала, 71; Оливьери, 84), Игуаин, Роналду«Лион»: Антони Лопеш, Денайер (Андерсен, 61), Марсело, Марсал, Дюбуа (Тете, 90), Ауар (Тиаго Мендес, 90), Какре, Бруно Гимараэс, Корне, Токо-Экамби (Рен-Аделаид, 67), Депай (Дембеле, 67)Предупреждения: Ауар (19), Куадрадо (31), Дюбуа (38), Депай (42), Бентанкур (44), Антони Лопеш (76), Корне (79), Какре (87), Марсал (89)
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