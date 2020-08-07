«Ювентус» — «Лион»: счет матча 2:1, обзор голов

Туринскийодержал победу над(2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 10-й минуте в ворота «Юве» был назначен пенальти — Ауар упал на газон в чужой штрафной после столкновения с Бентанкуром.

Мемфис Депай уверенным ударом с точки отправил мяч по центру ворот, тогда как Щенсны бросился в угол.

На 42-й минуте пенальти был назначен уже в ворота «Лиона» — Депай рукой принял на себя удар Пьянича со штрафного.

Криштиану Роналду уверенным ударом с точки развел мяч и голкипера по разным углам ворот.

А на 60-й минуте Роналду исполнил сумасшедший удар метров с 25-ти и мяч залетел в девятку ворот «Лиона».

Первый матч завершился домашней победой «Лиона» со счетом 1:0, и по сумме двух матчей, за счет гола забитого на чужом поле, в четвертьфинал вышел французский клуб.

В 1/4 финала «Лион» сыграет с «Манчестер Сити».