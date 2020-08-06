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    «Тамбов» представил новый логотип

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    «Тамбов» на своем официальном сайте представил новый клубный логотип и новый фирменный стиль.

    «Тамбов»
    «Тамбов»

    В разработке нового фирменного стиля принимали участие представители клуба и ведущей студии спортивного дизайна в России Quberten.

    «Мы довольны результатом прошлого сезона, нам удалось закрепиться в РПЛ. Теперь наша цель — улучшить результаты клуба не только как спортивной организации, но и как бренда.

    Благодаря нашим партнерам из Parimatch мы сумели договориться со студией Quberten — и мы полностью удовлетворены их работой. Уверены, новый стиль пойдет на пользу клубу и поможет повысить его коммерциализацию», — заявил коммерческий директор «Тамбова» Дмитрий Ананко.

    «Тамбов» стартует в новом сезоне домашним матчем против «Ростова», который пройдет в Саранске на «Мордовия Арене» 8 августа. 0

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