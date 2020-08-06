Пуцко сменил «Уфу» на «Ахмат»

Александр Пуцко
globallookpress.com
Вскоре после этого грозненский «Ахмат» объявил о подписании с ним контракта на два года.
«В "Ахмате" Александр выбрал номер 55. Футболист прибыл в расположение клуба, подписал контракт, был представлен коллективу и провёл первую тренировку.
Желаем удачи и успехов!» — говорится в сообщении.
Бывший защитник «Уфы» Александр Пуцко перешел в «Ахмат». Контракт с россиянином подписан на 2 года.— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) August 6, 2020
В «Ахмате» Александр выбрал номер 55.
Футболист прибыл в расположение клуба, подписал контракт, был представлен коллективу и провёл первую тренировку.
Желаем удачи и успехов! pic.twitter.com/y2nXPrlRdS