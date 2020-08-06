Пуцко сменил «Уфу» на «Ахмат»

Защитникпокинулв связи с окончанием контракта.

Вскоре после этого грозненский «Ахмат» объявил о подписании с ним контракта на два года.

«В "Ахмате" Александр выбрал номер 55. Футболист прибыл в расположение клуба, подписал контракт, был представлен коллективу и провёл первую тренировку.

Желаем удачи и успехов!» — говорится в сообщении.

Бывший защитник «Уфы» Александр Пуцко перешел в «Ахмат». Контракт с россиянином подписан на 2 года.

В «Ахмате» Александр выбрал номер 55.

Футболист прибыл в расположение клуба, подписал контракт, был представлен коллективу и провёл первую тренировку.

Желаем удачи и успехов! pic.twitter.com/y2nXPrlRdS — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) August 6, 2020

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