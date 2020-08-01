«Пари Сен-Жермен» — «Лион»: счет матча 0:0 (6:5 — по пенальти)

стал обладателем Кубка французской лиги по футболу.

В финальном матче на «Стад де Франс» парижане по пенальти обыграли «Лион».

Основное и дополнительное время прошло без голов. При этом на 119-й минуте «ткачи» остались в меньшинстве из-за удаления Рафаэла.

В серии пенальти подопечные Томаса Тухеля оказались более удачливыми — 6:5. Героем стал вратарь парижан Кейлор Навас, отразивший удар Бертрана Траоре.

«Пари Сен-Жермен» стал победителем Кубка французской лиги в рекордный девятый раз в истории. Ранее парижане выигрывали турнир в 1995, 1998, 2008, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах. 0