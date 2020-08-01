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    «Пари Сен-Жермен» — обладатель Кубка французской лиги

    «Пари Сен-Жермен» — «Лион»: счет матча 0:0 (6:5 — по пенальти)

    Футбол Футбол Франции ПСЖ Лион
    «Пари Сен-Жермен» стал обладателем Кубка французской лиги по футболу.

    Неймар
    Неймар

    В финальном матче на «Стад де Франс» парижане по пенальти обыграли «Лион».

    Основное и дополнительное время прошло без голов. При этом на 119-й минуте «ткачи» остались в меньшинстве из-за удаления Рафаэла.

    В серии пенальти подопечные Томаса Тухеля оказались более удачливыми — 6:5. Героем стал вратарь парижан Кейлор Навас, отразивший удар Бертрана Траоре.

    «Пари Сен-Жермен» стал победителем Кубка французской лиги в рекордный девятый раз в истории. Ранее парижане выигрывали турнир в 1995, 1998, 2008, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах. 0

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