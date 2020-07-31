Хеведес: Футбол внезапно стал для меня таким неважным

Бывший защитник сборной Германии и московскогообъяснил, почему решил завершить карьеру.

«Конечно, я заметил, что стал дольше восстанавливаться. Долгое время мне удавалось компенсировать это своим опытом. Но недавно я путешествовал с женой и ребёнком по югу Франции и почувствовал, как мне важно находиться рядом с сыном. Футбол внезапно стал для меня таким неважным. Нашему сыну 21 месяц, и, к сожалению, у меня не было возможности проводить с ним много времени в Москве. Как семейный человек я очень страдал от этого.

Завершение карьеры — тяжёлый шаг. Мне нравилось играть в футбол вплоть до последнего момента», — цитирует немца Spiegel. 0