«Локомотив» объявил о трансфере хавбека «Бунедкора»

Московскийподписал контракт с 18-летним полузащитником «Бунедкора»

Соглашение рассчитано на пять лет. В столичной команде Жасур будет выступать под 23-м номером.

«Конечно, я уже многое знаю о "Локомотиве". Еще до перехода посмотрел фильм о чемпионстве, изучил историю клуба, знаю, какие футболисты играют в команде.

Хочу познакомиться с Алексеем Миранчуком, мы играем в одном стиле, и я тоже левша.

Немного волнуюсь, но это хорошо, потому что чувствую ответственность. Когда начинается матч, волнение проходит», — цитирует Жасура пресс-служба «Локомотива».

Жалолиддинов дебютировал в составе ташкентского «Бунедкора» в возрасте 16 лет и 80 дней, став самым молодым футболистом в истории чемпионата Узбекистана.

Всего за «Бунедкор» Жасур провел 32 матча, забил три гола и сделал три голевых передачи. Выступал на позициях центрального и атакующего полузащитника, левого и правого вингера, а также центрального нападающего.

23 февраля 2020 года Жалолиддинов дебютировал за сборную Узбекистана в товарищеском матче с Белоруссией (1:0 в пользу белорусов). 0