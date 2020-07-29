Имбюла покинул состав «Сочи»

Полузащитникпокинул состав «Сочи», с которым у него истек срок действия контракта.

Об этом рассказал главный тренер южан Владимир Федотов.

«Что касается усиления, то нам нужны новые игроки в опорную зону. И так как у нас были арендованы Кокорин и Мостовой, то нам нужен нападающий и инсайд.

У Жанелли Имбюла закончился контракт. Он ушел», — цитирует Федотова Sport24.

27-летний француз перешел в «Сочи» зимой из «Сток Сити». Полузащитник провел за южан только один матч — против «Ростова» (10:1), за который сыграли футболисты 2001-2003 годов рождения. 0