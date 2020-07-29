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    Стерлинг и Кейн в числе претендентов на звание игрока месяца в АПЛ

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    В АПЛ выбирают лучшего игрока в июле. В списке оказались вингер Рахим Стерлинг, форварды Харри Кейн и Антони Марсьяль.

    Рахим Стерлинг
    Рахим Стерлинг

    В целом список претендентов выглядит таким образом: Майкл Антонио («Вест Хэм»; 7 матчей, 8 голов, 1 ассист), Оливье Жиру («Челси»; 7 матчей, 5 голов), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»; 6 матчей, 3 гола, 3 ассиста), Ник Поуп («Бернли»; 6 матчей, 2 — на ноль), Кристиан Пулишич («Челси»; 7 матчей, 2 мяча, 2 ассиста), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»; 7 матчей, 8 голов) и Харри Кейн («Тоттенхэм»; 7 матчей, 6 голов).

    В голосовании примут участие эксперты и болельщики. 0

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