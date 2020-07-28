Виллиан получил два конкретных предложения от клубов АПЛ

, агент нападающего «Челси», рассказал, какие варианты продолжения карьеры имеются у его клиента.

Контракт 31-летнего бразильца с лондонским клубом действует до конца сезона 2019/20.

«У нас были хорошие предложения, в том числе одно — из MLS, там предлагали присоединиться к команде 1 июля, но Виллиан хотел закончить сезон в составе "Челси" и потом уже определяться с будущим.

Сейчас у него есть два конкретных предложения от клубов АПЛ, предложение от клуба из MLS и еще два — из других европейских чемпионатов. После того, как он проведет последний матч в этом сезоне за "Челси", он будет определяться с выбором», — приводит слова Джурабчиана talkSPORT.

В сезоне 2019/20 Виллиан провел за «Челси» 47 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 9 результативных передач. 0