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    Виллиан получил два конкретных предложения от клубов АПЛ

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    Киа Джурабчиан, агент нападающего «Челси» Виллиана, рассказал, какие варианты продолжения карьеры имеются у его клиента.

    Виллиан
    Виллиан

    Контракт 31-летнего бразильца с лондонским клубом действует до конца сезона 2019/20.

    «У нас были хорошие предложения, в том числе одно — из MLS, там предлагали присоединиться к команде 1 июля, но Виллиан хотел закончить сезон в составе "Челси" и потом уже определяться с будущим.

    Сейчас у него есть два конкретных предложения от клубов АПЛ, предложение от клуба из MLS и еще два — из других европейских чемпионатов. После того, как он проведет последний матч в этом сезоне за "Челси", он будет определяться с выбором», — приводит слова Джурабчиана talkSPORT.

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    • В сезоне 2019/20 Виллиан провел за «Челси» 47 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 9 результативных передач. 0

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