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    Бундеслига — самая результативная лига среди топ-5 европейских чемпионатов

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    Чемпионат Германии по итогам сезона стал лидером среди топ-5 европейских чемпионатов по среднему количеству голов за матч. В Бундеслиге за сезон-2019/20 было забито 982 гола при среднем показателе на матч 3,21, сообщает Marca.

    Бундеслига
    Бундеслига

    На втором месте в этом рейтинге итальянская Серия А — 1088 голов, 3,02 в среднем за матч. Отметим, что чемпионат Италии — единственное первенство из топ-5 европейских лиг, где сезон еще не завершен.

    В Серии А осталось сыграть два тура, следовательно, есть теоретические шансы, что Италия обгонит Германию в рейтинге.

    Далее в списке следуют АПЛ (1034 гола, 2,72 в среднем), французская Лига 1 (2,53) и испанская Ла Лига (942, 2,48 в среднем). Напомним, что в Лиге 1 было сыграно всего 28 туров, после чего сезон завершили досрочно из-за коронавируса. 0

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