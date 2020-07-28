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    Агент: Коутиньо хочет вернуться в АПЛ

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    Агент полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо Киа Джурабчиан сообщил, что бразильский футболист рассчитывает вернуться в английскую Премьер-лигу.

    Филиппе Коутиньо
    Филиппе Коутиньо

    «Ни для кого не секрет, что Коутиньо хочет вернуться в АПЛ. Но данный вопрос еще открыт. К нему есть большой интерес», — приводит слова Джурабчиана talkSPORT.

    Напомним, сезон 2019-2020 Коутиньо на правах аренды провел в «Баварии». Бразилец забил 9 голов и сделал 8 ассистов в 34 матчах.

    Тем не менее, мюнхенский клуб не стал выкупать его контракт. Коутиньо вернется в «Барселону», которая готова продать игрока за 80 миллионов евро.

    В АПЛ до перехода в «Барселону» Коутиньо выступал за «Ливерпуль». 0

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