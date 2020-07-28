Агент: Коутиньо хочет вернуться в АПЛ

Агент полузащитникасообщил, что бразильский футболист рассчитывает вернуться в английскую Премьер-лигу.

«Ни для кого не секрет, что Коутиньо хочет вернуться в АПЛ. Но данный вопрос еще открыт. К нему есть большой интерес», — приводит слова Джурабчиана talkSPORT.

Напомним, сезон 2019-2020 Коутиньо на правах аренды провел в «Баварии». Бразилец забил 9 голов и сделал 8 ассистов в 34 матчах.

Тем не менее, мюнхенский клуб не стал выкупать его контракт. Коутиньо вернется в «Барселону», которая готова продать игрока за 80 миллионов евро.

В АПЛ до перехода в «Барселону» Коутиньо выступал за «Ливерпуль». 0