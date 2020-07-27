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    Ловрен: Хочу передать свой еврокубковый опыт новым партнерам по команде

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    Хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен дал первое интервью после прихода в клуб.

    Деян Ловрен
    Деян Ловрен

    «Я знал, что "Зенит" — самая сильная команда России, чемпион двух последних лет, а в этом сезоне — еще и обладатель Кубка. Для меня это было важно не только из-за статуса, но еще и потому, что в этом клубе меня ждут сильные партнеры. Я знал, что "Зенит" уделяет очень большое внимание еврокубкам и особенно — Лиге чемпионов. Это тоже важно для меня. Я уже оставил свой след в этом турнире, но мне этого мало — теперь я хочу передать свой опыт новым партнерам и помочь команде пройти как можно дальше», — приводит слова Ловрена пресс-служба «Зенита».

    Напомним, что контракт с Деяном Ловреном подписан на три года. 0

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